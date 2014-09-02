Генпрокуратура Росії хоче конфіскувати майно Березовського

Генеральна прокуратура РФ має намір конфіскувати майно покійного російського олігарха Бориса Березовського.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Генпрокуратура Росії має намір домагатися максимального відшкодування збитку, заподіяного Березовським, і конфіскації злочинно нажитого ним майна незалежно від місця його перебування та формальної належності іншим номінальним - підставним власникам», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у Виправному суді Марселя (Франція) перебуває на розгляді кримінальна справа з обвинувачення громадянина Франції Жана Луї Борда. Йому інкриміновано вчинення у співучасті з Березовським легалізації (відмивання) злочинно нажитого майна шляхом здійснення операцій купівлі-продажу маєтків «Клоше де ля Гаруп» і «Шато де ля Гаруп» на середземноморському узбережжі Франції (мис Антіб).

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«Зазначені об'єкти нерухомості були придбані на кошти, викрадені в Російській Федерації Березовським та учасниками створеного ним транснаціонального злочинного угруповання», - зазначає відомство.

Генпрокуратура РФ наголошує, що перебуває у постійній взаємодії з французькими компетентними органами, отримуючи необхідну інформацію про хід судового процесу з обвинувачення Борда. За його результатами прийматимуться рішення про можливу конфіскацію маєтків на мисі Антіб на користь Росії і російських компаній, які постраждали від дій Березовського.

У порядку цієї взаємодії минулого тижня до Генпрокуратури Росії з Міністерства юстиції Франції надійшов офіційний текст постанови Суду великої інстанції Марселя від 17 червня про накладення арешту на маєток «Шато де ля Гаруп».

Стосовно маєтку «Клоше де ля Гаруп» за клопотанням Генпрокуратури РФ ще в липні 2007 року Басманний райсуд Москви виніс постанову про арешт, у порядку виконання якої Суд великої інстанції Марселя наклав на маєток судову іпотеку.

Як повідомляв УНІАН, тіло Березовського знайшли наприкінці березня 2013 року в його будинку у Великобританії. Перші результати розтину показали, що причиною смерті могло стати повішення. Британські ЗМІ стверджували, що колишній олігарх перебував на межі банкрутства після кількох програних судових процесів.

Пізніше газета Sunday Times з посиланням на джерела, близькі до Березовського, написала, що його активи на момент смерті оцінювалися у 800 млн доларів.

У Росії на виконанні у приставів перебуває зведене виконавче провадження на загальну суму 3,2 млрд рублів, одним із боржників щодо нього є Березовський. З 2008 року російські пристави повернули кредиторам у рахунок боргів Березовського близько 300 млн рублів.