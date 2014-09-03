Депутати дозволили переводити дачні будинки у житлові

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у житлові будинки та реєстрації в них місця проживання (№ 2363А)

Як передає кореспондент ВУНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 301 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Відповідно до закону, громадяни мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Рішення приймається відповідними органами місцевого самоврядування.

Також вносяться зміни до Цивільного кодексу України, за якими місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

Також вносяться зміни до Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Ними передбачено, що місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово; реєстрація – внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси житла.

Тимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального устрою, дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв'язані адміністративно або територіально.

Тимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального устрою, до жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, також відносяться жителі, які проживають постійно за межами цих адміністративно-територіальних одиниць, але житло яких віднесено до відповідного села, селища чи міста.