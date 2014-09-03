Депутати заборонили брати гроші за вступ до ОСББ

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” щодо недопущення порушення прав власників квартир та нежилих приміщень» (№ 2469а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 із 305 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що стягнення будь-яких внесків або платежів за вступ до ОСББ забороняється.

Членство в ОСББ набувається на підставі поданої письмової заяви власника (довіреної особи власника) за рішенням виконавчого органу об'єднання. Строк для ухвалення рішення встановлюється статутом і не може перевищувати 10 календарних днів з моменту подання заяви.

Власник вважається членом об'єднання, якщо у встановлений для прийняття рішення строк не отримає письмової відмови. Відмова у прийнятті до об'єднання має бути вмотивованою, містити конкретні підстави такої відмови та може бути оскаржена у судовому порядку.

Усі члени об’єднання мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності об’єднання незалежно від їхнього статусу, майнового і фінансового стану та інших ознак.

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Рішення загальних зборів оприлюднюється на інформаційних стендах відповідних будинків, а також у будь-який інший передбачений статутом спосіб. Копії рішень загальних зборів надаються під розписку або направляються поштою (рекомендованим листом) на вимогу члена об'єднання або власника, який не є членом об'єднання, не пізніше трьох робочих днів з дня подання відповідної заяви.