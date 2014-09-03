Російські найманці оголосили «націоналізацію нерухомості» біженців, щоб повернути їх додому

Російські найманці оголосили в Луганській області "націоналізацію нерухомості" громадян з метою примусити біженців повернутися додому і таким чином створити картинку для російських каналів про «налагодження мирного життя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

"Російські найманці перейшли від мародерства і грабежів до спроб «конфіскувати» у мирних жителів нерухоме майно. Зокрема, терористи поширюють серед городян інформацію про початок з 11 вересня «націоналізації» нерухомого майна жителів міста, які виїхали за межі Луганської області", - сказав Лисенко.

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Виявляти кинуті квартири і приватні будинки, за його словами, будуть спеціально призначені групи шляхом особистого обходу. "Такі дії свідчать про намагання представників незаконних збройних формувань повернути в Луганськ якомога більше жителів для того, щоб надалі змусити їх стати в ряди терористичної організації «ЛНР», примусити до виконання громадських робіт, а також створити видимість «налагодження мирного життя» в обласному центрі для організації відповідної пропагандистської «картинки» в залучених російських ЗМІ", - сказав спікер РНБО.

Він додав: "Попереджаємо про цієї провокації, і нагадуємо, що з цього приводу можна звертатися у Міністерство внутрішніх справ України на номери колл-центру МВС: (044) 254-91-02 і 0-800-50-02-02".