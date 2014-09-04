Окупанти Криму хочуть відібрати власність Тарути на півострові

Наступний з об'єктів українських олігархів в окупованому Росією Криму, який може перейти у власність невизнаної республіки, - лікувально-оздоровчий комплекс «Айвазовське» в прибережному Партеніті. Він належить структурам губернатора Донецької області Сергія Тарути, передають "Новини Криму".

Як повідомив нелегітимний голова Держради анексованого Криму Володимир Константинов, прокуратура республіки вже проводить перевірку законності приватизації комплексу. «Прокуратура проінформована сьогодні Сергієм Аксьоновим, щоб вона прийняла до провадження справу з питання приватизації пансіонату «Айвазовське» в Партеніті», - сказав він і додав, що «це теж дуже скандальний об'єкт».

Читайте такожМеткомбінати Тарути на межі зупинки через брак коксуНагадаємо, в середині липня прокуратура окупованого Криму подала позов до суду з вимогою визнати недійсною низку рішень селищної ради Партеніта 2007-2010 років про передачу закритому акціонерному товариству «Лікувально-оздоровчий комплекс «Айвазовське» в оренду земельних ділянок.