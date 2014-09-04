Штраф за борги з комуналки можуть ввести з 2015 року

Пеня для споживачів у разі невчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, передбачена новою редакцією закону «Про житлово-комунальні послуги», в разі ухвалення Верховною Радою набуде чинності вже з 1 січня 2015 року.

Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), про це заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення міністерства Наталія Хоцяновська.

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При цьому вона нагадала, що норма про стягнення пені діяла і продовжує діяти в українському законодавстві.

«Статтею 20 закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що одним із зобов'язань споживача є «в разі невчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги платити пеню у встановлених законом або договором розмірах». Проте розмір і порядок нарахування пені законодавчо не визначено», - цитує Хоцяновську прес-служба Мінрегіону.

Разом з тим, чиновник відзначила, що нова редакція закону «Про житлово-комунальні послуги» передбачає пеню в розмірі 0,1% суми простроченого платежу, яка нараховується за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу. При цьому пеня за кожен місяць нараховується окремо, тобто за 1 місяць розмір пені може досягати максимум 3%.

«Для прикладу: при виникненні у споживача заборгованості у розмірі 100 грн на місяць йому буде нарахована пеня у розмірі 3 гривень», - резюмувала Хоцяновська.

Тому, на її думку, введення пені є більшою мірою психологічною, ніж матеріальною мірою у розв‘язанні проблеми заборгованості населення за житлокомунпослуги.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабмін подав на розгляд Верховної Ради нову редакцію законопроекту «Про житлово-комунальні послуги» (проект закону №4563 від 29 серпня 2014 року), яка, серед іншого пропонує встановити пеню для споживачів у разі невчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу. Відповідно до документу, нарахування пені починається з першого робочого дня, що наступає за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги. Нарахування пені здійснюється виконавцем або керівником багатоквартирного будинку.

При цьому граничним терміном внесення плати за житлокомунпослуги є 20 число місяця, наступного за розрахунковим. Пеня за кожен місяць нараховується окремо.

Законопроектом також передбачено, що порядок нарахування і стягнення пені затверджується Кабінетом міністрів України.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у липні 2014 року порівняно з червнем знизилася на 1,1% - до 11,032 млрд грн. При цьому в січні-липні 2014 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 22,4 млрд грн, що становить 103,5% нарахованих за цей період сум. У 2013 році українці сплатили за житлокомунпослуги 38,4 млрд грн, що становить 99% нарахованих торік сум.