Кабмін пропонує використовувати спецрахунки для оплати компослуг

Кабінет міністрів України пропонує запровадити рахунки зі спеціальним режимом використання для оплати послуг централізованого тепло- і водопостачання з метою погашення позик міжнародних фінансових організацій (МФО).

Відповідна пропозиція міститься в урядовому законопроекті № 4557а від 28 серпня 2014 року.

Зокрема, документ пропонує доповнити Закон України «Про питну воду і питне водопостачання» статтею 19-1, якою затверджується порядок розрахунків за послуги централізованого водопостачання і водовідведення. Згідно з цією нормою, оплата послуг централізованого водопостачання і водовідведення споживачами здійснюється шляхом перерахування коштів на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання (спецрахунки) для проведення розрахунків з енергопостачальником, а також для погашення позик, одержаних від МФО.

При цьому в законопроекті відзначається, що оплата споживачами послуг з централізованого водопостачання і водовідведення шляхом перерахування коштів на спецрахунки є обов'язковою умовою договору про надання послуг із централізованого водопостачання і водовідведення. Оплата цих послуг шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.

Крім цього, цей проект закону пропонує внести зміни до Закону України «Про теплопостачання», які передбачають можливість використання коштів зі спецрахунків, які згідно із законом використовуються для проведення розрахунків із гарантованим постачальником природного газу, також для погашення позик, одержаних від МФО.

Як говориться в пояснювальній записці до документа, його ухвалення дозволить забезпечити ефективне функціонування сфери тепло-, водопостачання і водовідведення, покращити стан розрахунків за спожиті енергоносії та створить умови для погашення підприємствами позик, одержаних від міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляв УНІАН, борг споживачів газу перед НАК «Нафтогаз України» станом на 13 серпня 2014 року становив 19,8 млрд грн. Борг підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) за природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, становить 89% зазначеної суми, борг ТЕЦ за природний газ, що використовується у виробництві електроенергії - майже 10%, борг прямих промислових споживачів - близько 1%. При цьому, за даними «Нафтогазу», середній рівень розрахунків за природний газ по підприємствах ТКЕ в Україні за 2014 залишився незмінним і становить 46%.