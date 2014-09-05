Арештоване майно майже на 1 млрд гривень виставили на продаж

З початку запуску системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) в травні поточного року, виконавча служба виставила на продаж 4,2 тис. лотів загальною вартістю 973 млн грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства юстиції України з посиланням на главу відомства Павла Петренко.

«З початку роботи СЕТАМ на сайті розміщено 4200 лотів на загальну суму 973 млн грн. При цьому реалізується дуже різноманітне майно, починаючи від майнових комплексів і квартир, і закінчуючи телефонами, побутовою технікою та одягом», - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Як зазначив Петренко, до впровадження СЭТАМ, основним реалізованим на торгах майном були автомобілі і нерухомість.

«Раніше всього майна, яке виставлялося на торги, 95% складали автомобілі та нерухомість, які є найбільш ліквідним товаром. Все інше або розкрадалося, або списувалися. Тому держава мала мільйонні збитки. Зараз автомобілі і нерухоме майно становлять лише близько половини від всіх реалізованих лотів», - цитує Петренко прес-служба.

Міністр також додав, що минулого року з перших торгів реалізовувалося лише 3% майна, тоді як зараз цей показник перевищує 60%.

«Торги спеціально зривалися для того, щоб знецінити вартість лота спочатку на 30%, а потім на 50%. А потім продати їх за безцінь наближеним до колишнього керівництва міністерства людям», - пояснив Петренко.

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Крім того, він повідомив, що за час роботи СЕТАМ у торгах взяли участь 3 тис. учасників. При цьому, завдяки високій конкуренції в ході торгів, були випадки, коли ціну на один і той самий лот учасники піднімали понад 400 разів. Всього торгів сайт відвідало близько 426 тис. громадян. Всього за 2 місяці проведення аукціонів через СЕТАМ було проведено 730 аукціонів. Як зазначив Петренко, виручена від продажу лотів сума перевищила загальну стартову вартість більш ніж на 20%.

«До початку роботи СЕТАМ різниця між первісною вартістю виставлених лотів і ціною їх продажу не перевищувала 0,5%. Зараз, коли ми проводимо відкриті онлайн-аукціони по всій Україні, при стартовій вартості виставлених лотів на рівні 65 млн грн, майно вдалося реалізувати за 80 млн грн. Зростання вартості в ході торгів склав більше 20%», - резюмував міністр.

Як повідомлялося, Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) почала працювати 1 травня 2014 року у чотирьох пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві. Перші онлайн-аукціони з продажу конфіскату відбулися 1 липня.

У червні рішенням уряду пілотний проект був поширений ще на 6 регіонів: Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Одеську, Харківську та Чернігівську області. У цих регіонах перші торги відбулись на початку серпня.

У серпні уряд прийняв рішення про розширення географії проекту на територію всієї України, окрім території окупованого Криму, Луганської та Донецької областей.