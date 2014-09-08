Час оформлення заявки на реєстрацію нерухомості обіцяють скоротити до 10 хвилин

Державна реєстраційна служба України (Укрдержрєєстр) планує скоротити час оформлення заявки на реєстрацію нерухомого майна з нинішніх 30-40 до 7-10 хвилин завдяки впровадженню нового програмного забезпечення, поки що тільки в Києві, Харкові, Львові і Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Києві повідомила голова Укрдержрєєстру Ганна Онищенко.

«Якщо зараз будь-яку заявку з реєстрації нерухомості в будь-якій точці України потрібно обробляти близько 30-40 хвилин, просто тому що в програмі існує багато полів, які потрібно заповнювати, то в цьому експериментальному офісі ми впровадили в тестовому режимі нове програмне забезпечення, введення інформації в якому займає лише від 7 до 10 хвилин», - сказала Онищенко.

За її словами, експериментальний офіс, в якому використовується нове програмне забезпечення, було відкрито в Києві ще наприкінці липня, а найближчим часом Мінюст розраховує розповсюдити дану практику на всю столицю, а також на Вінницю, Харків і Львів.

«У Києві ще наприкінці липня запрацював експериментальний офіс на вулиці Народного ополчення. Він орієнтований насамперед на фізичних осіб, тобто там забудовники не обслуговуються... Уже в середу міністр юстиції планує внести на розгляд Кабміну проект розпорядження про розповсюдження даного експерименту на весь Київ, на Вінницю, Харків і Львів. У такому разі це вже стосуватиметься зокрема й забудовників, тому що це сприятиме скороченню часу ухвалення їх документів», - відзначила голова Укрдержрєєстру.

Вона також додала, що впровадження нового програмного забезпечення дасть змогу не тільки скоротити термін реєстрації нерухомості, а й зробить дану процедуру комфортнішою як для фізичних осіб, так і для будкомпаній і самих державних реєстраторів.

Читайте такожКабмін демонополізував ринок оцінювання нерухомості - Петренко

Довідка УНІАН. Відповідно до указу президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року, в Україні створено Державну реєстраційну службу, на яку покладено повноваження щодо реєстрації юридичних і фізичних осіб – підприємців, з реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації.

З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержрєєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

Разом з тим, нині український уряд проводить реформування реєстраційної сфери. Зокрема, в Мінюсті планують почати процедуру передачі повноважень Державної реєстраційної служби місцевій владі вже з 2015 року.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, після передачі повноважень з реєстрації функція Укрдержрєєстру полягатиме винятково в утриманні реєстрів, контролі за дотриманням регламентів і проведенні навчання реєстраторів.