На Луганщині через терористів постраждало понад 3,7 тис. об'єктів інфраструктури

У Луганській області через дії терористів пошкоджено або зруйновано понад 3,7 тис. об’єктів інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.

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"Інфраструктура Луганщини внаслідок дій терористів постраждала істотно: понад 3 тис. 700 об’єктів зруйновані або сильно пошкоджені", - сказав Лисенко.

За його словами, найбільше пошкоджено об’єкти електропостачання – 3311, а також житлового будівництва – 123. Зруйновано в дорожньо-транспортній інфраструктурі 74 об’єкти, у промисловості – 65, у сфері охорони здоров’я – 21. Також пошкоджено 65 об’єктів сфери фізкультури і спорту.

Лисенко зазначив, що внаслідок дій терористів критичним залишається стан газопостачання Луганського регіону. На сьогодні частково відключені від газопостачання, перебувають у критичному стані та потребують обстеження 168,3 тис. об’єктів, з них приватних будинків – 79,7 тис., багатоквартирних будинків – 88,6 тис., підприємств – 1,4 тис., об’єктів життєзабезпечення – 13, газопроводів високого тиску – 49, середнього тиску – 126, низького тиску – 457.