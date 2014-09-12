Росіяни масово скуповують нерухомість в окупованому Криму

Росіяни масово скуповують нерухомість в окупованим Криму, за їх участю проходить щонайменше 95% операцій з придбання об'єктів нерухомого майна на півострові.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керуючий партнер сімферопольської адвокатської компанії Status Артем Пепа.

«Зараз дуже багато росіян, які масово скуповують хороші об'єкти в Криму, бо для них ціни по 600-700 доларів за квадратний метр – смішні. Я б сказав, що угоди з купівлі нерухомості за участю росіян становлять близько 100%, мінімум 95%», - сказав Пепа.

При цьому він відзначив, що в його компанії не було ще жодного клієнта українця, який хотів купити нерухомість у Криму. Навпаки, українці масово позбавляються від кримської нерухомості.

«Багато власників кримської нерухомості, які проживають на території материкової частини України, зараз активно позбавляються від неї через побоювання втратити ці активи», - уточнив Пепа.

За його словами, через підвищений попит на нерухомість з боку росіян, кримська нерухомість суттєво подорожчала і, швидше за все, зростання цін триватиме.

«Я можу сказати, що з оренди ціни підвищились у середньому на 50%, з продажу десь відсотків на 30%. У Сімферополі ціни вже зараз на рівні Києва. Але це тільки початок. Надалі нерухомість дорожчатиме ще більше», - резюмував юрист.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77% з тих, хто взяв участь в голосуванні, висловились за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.