В окупованому Криму почастішали випадки махінацій з нерухомістю – юрист

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив партнер сімферопольської керуючої адвокатської компанії Status Артем Пепа.

«Нині Крим – благодатний ґрунт для махінацій. Можна підроблювати документи (особливо українські), можна ставити печатку, купувати старі бланки - це все є. В більшості випадків вираховуються власники, які перебувають за межами Криму в Україні. Вираховують такі об'єкти, відтак фальсифікують документи на цю нерухомість і перереєстровують», - сказав Пепа.Читайте такожРосіяни масово скуповують нерухомість в окупованому Криму

«Знаю, що люди звертаються до відповідних органів із заявами. Тому що, грубо кажучи, в Криму зараз можна зробити дуже багато що силоміць. Можна приїхати і зайняти певний об'єкт», - додав він.

При цьому юрист відзначив, що в такій ситуації багато власників кримської нерухомості, які проживають на території материкової України, вважають за краще якомога швидше продати свої активи на півострові.

«Активно відбувається продаж. Багато хто думає, що краще продати зараз за меншою ціною, ніж просто втратити майно і не одержати взагалі нічого», - резюмував Пепа.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77% з тих, хто взяв участь у голосуванні, висловились за приєднання Криму до Росії.Читайте такожТурчинов: Повернути Крим Україні допоможуть стабілізація економіки та євроінтеграція

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту із статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.