Ціни на квартири в Донецьку і Луганську впали до 10 тисяч доларів

Як пише консалтингова компанія SV Development, та ж сама ситуація в Луганську: за однокімнатну квартиру наразі просять в районі 10 тисяч доларів.

Двокімнатну ж квартиру в Донецьку зараз можна купити за 15-25 тисяч доларів.

Крім того, повідомила прес-служба компанії, всього за шість днів на найбільшому і популярному в Донбасі ресурсі з'явилось 15 тисяч оголошень. Кожне третє - з припискою: "Продаж у зв'язку з виїздом. Хороший торг".

Читайте такожБойовики отримали від ФМС РФ списки українських біженців для "націоналізації" їхніх квартир"Але покупців небагато. Ринок буквально ліг. Якщо в травні-червні ще здійснювалися операції, останній місяць буквально мертвий - колегам, які ще працюють в місті, доводиться дуже туго. Вся справа в тому, що в місті ще вестимуться бойові дії. Втім, якась кількість угод в місті здійснюється. За деякими даними, за липень - початок серпня їх було не більше ста", - повідомила ріелтор Олександра Крижановська.

Читайте такожУ Луганську бойовики вже виганяють мешканців міста з осель Як повідомляється, також стало більше оголошень з продажу майна промислового призначення. У списку можна знайти сталеливарний цех площею в 12 тисяч квадратних метрів (6,5 мільйонів гривень) і цілий бавовняний комбінат всього за 80 тисяч доларів.

При цьому залишається велика проблема біженців-іпотечників. За оцінками Міжнародної федерації нерухомості, тільки в Донецьку, Луганську та Горлівці проживало від 80 до 100 тисяч сімей, які на сьогоднішній день не здатні сплатити кредит.

Читайте такожУ Краснодоні бойовики змушують підприємців сплачувати "данину""Окреме питання, чи потрібно їм виплачувати кредит за будинок, зруйнований снарядами. Доти, поки проблему не врегулюють законодавчо, є тільки один механізм порятунку - вимагати від банку кредитних канікул до вирішення ситуації", - вважає президент федерації Олександр Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики з угрупування донецького ватажка з позивним "Моторола" заявили, що збираються націоналізувати квартири мешканців Донецька.