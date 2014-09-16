Тарифи на житлово-комунальні послуги обіцяють підвищити ще тричі

Про це стало відомо 15 вересня на нараді Мінсоцполітики, на якій вирішували, як урятувати від такого подорожчення незахищені верстви населення, передає ТСН.

Підвищення вартості комунальних послуг, згідно з постановою Кабміну, буде здійснюватися поетапно.

Після першого такого етапу, 1 липня, на 40 відсотків вже збільшилась вартість теплової енергії.

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Представники мінсоцполітики виправдовуються тим, що в деяких регіонах країни тарифи на житлово-комунальні послуги не переглядались з 2006-го року.

Підняття тарифів на комунальні послуги, згідно з постановою Кабміну, планують переглянути на 40 відсотків з першого травня 2015 та двох наступних років у середньому на 20 відсотків.