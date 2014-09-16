У Яценюка хочуть, аби податок на нерухомість платили всі

Кабінет міністрів України пропонує скасувати неоподатковуваний податком на нерухомість мінімум загальної житлової площі для всіх видів об'єктів, а також розширити базу оподаткування за рахунок об'єктів комерційної нерухомості.

Відповідні пропозиції містяться в урядовому законопроекті №5079 від 15 вересня «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законів України (щодо податкової реформи)».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно передбачене за рахунок оподаткування комерційної нерухомості (будівлі підприємств і склади, готелі, ресторани і бари, туристичні бази, торгові центри, магазини, СТО, їдальні, бази і склади підприємств торгівлі та громадського харчування, казино, гральні будинки, будівлі бань тощо).

Крім того, в законопроекті передбачено надання права місцевим органам влади встановлювати ставки податку на нерухоме майно для об'єктів житлової та комерційної нерухомості в розмірі до 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м площі.

Також законопроект передбачає перенесення плати за землю до складу місцевих податків і консолідацію плати за землю з податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у складі податку на нерухоме майно.

Довідка УНІАН. Згідно з нинішньою редакцією Податкового кодексу, об'єктом оподаткування нерухомого майна є квартири і будинки, що перевищують площу 120 кв. м і 250 кв. м, відповідно. Квартири і будинки меншої площі є предметом податкової пільги.

Підлягає оподаткуванню сумарна площа квартири і будинку, якщо вона перевищує 370 кв.м. Ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м і 2,7% - якщо вона перевищує 740 кв.м.

При цьому власне податок нараховується на кількість метрів, що перевищує «пільгове», не оподатковуване податком значення.

Разом з тим, «пільга» зі сплатою податку знімається відразу ж, як тільки буде доведено факт одержання доходів із нерухомості – від здачі її в оренду, лізинг або використання з комерційною метою.