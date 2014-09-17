В окупованому Севастополі запасів прісної води залишилося лише на 1,5 місяця

Запасів прісної води в анексованому Росією Севастополі вистачить на 1,5 місяця, заявив нелегітимний начальник управління з забезпечення заходів цивільного захисту міста Мирослав Сагайдак, передають "Новини Криму".

«Запас води в Чорноріченському водосховищі (основне водосховище міста) становить 13 млн 950 тисяч кубометрів. Цього вистачить на 1,5 місяця подачі води в місто», - сказав Сагайдак. За його словами, найближчим часом прогнозується збереження посушливої, теплої погоди.

Читайте такожОкупанти Криму визнали дефіцит продовольства на півостровіЧорноріченське водосховище є основним джерелом централізованого водопостачання Севастополя, його повний обсяг становить 64,2 млн кубометрів, затверджені експлуатаційні запаси - 44,3 млн кубометрів на рік. Середньодобовий забір води з водосховища зараз становить 160-168 тисяч кубометрів.

Читайте такожМосква наказала Криму відправляти біженців з Донбасу в Сибір і МагаданРаніше директор комунального підприємства «Севміськводоканал» Микола Перегуда заявляв, що, формуючи невідкладні заходи щодо стабілізації водопостачання Севастополя, влада міста розраховує отримати додатково близько 40-50 тисяч кубометрів води на добу. За його словами, комунальники проводять роботу з пошкуку та буріння свердловин у різних районах міста.

В рамках російської Федеральної цільової програми розвитку окупованих Криму і Севастополя до 2020 року місто має отримати 9 млрд рублів на реконструкцію, модернізацію та розвиток системи водопостачання.