Росія розробила закон, як відбирати землі в окупованому Криму під Керченський міст

У Росії розроблено законопроект, згідно з яким землі під будівництво Керченського мосту в окупованому Криму у жителів півострова будуть відбирати.

Законопроект «Про регулювання містобудівних та земельних відносин при реалізації проекту будівництва транспортного переходу через Керченську протоку та підходів до нього з боку Краснодарського краю і Республіки Крим» передбачає спрощений порядок вилучення земель. Це випливає з проекту закону РФ, підготовленого Мінтрансом Росії, передають "Новини Криму".

Читайте такожОкупанти Криму визнали дефіцит продовольства на півостровіСпрощений порядок резервування земель під будівництво не вимагає письмової згоди власника. Законопроект передбачає спрощений порядок викупу земельних ділянок та надання нових земельних ділянок замість вилучених. Виплати повинен буде проводити замовник проекту - Росавтодор.

Читайте такожВ окупованому Криму почастішали випадки махінацій з нерухомістю - юрист За відсутності документів на нерухомість або земельні ділянки підставою для реєстрації власності вважається реєстрація громадянина.

Підставою для отримання дозволів на будівництво транспортного переходу є рішення про затвердження проектної документації.

Для резервування земель у зонах особливого екологічного режиму чи наданих для потреб оборони та безпеки вимагається додаткова згода уповноваженого федерального органу виконавчої влади. Однак якщо погодження протягом встановленого терміну не отримано, землі вважаються узгодженими.

Читайте такожВ окупованому Криму під ризиком звільнення перебувають понад 3,7 тис. осіб«Прийняття проекту федерального закону гостро необхідно для скорочення термінів юридичного оформлення майданчиків для будівництва транспортного переходу через Керченську протоку та підходів до нього з боку Краснодарського краю і Республіки Крим, своєчасного їх звільнення з метою дотримання циклів дорожньо-будівельних робіт», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 5 вересня міністр транспорту РФ Максим Соколов доповідав президенту РФ Володимиру Путіну про початок підготовчих робіт до будівництва автомобільно-залізничного транспортного переходу через Керченську протоку. Загальна довжина транспортного переходу становитиме 19 км.