Податок на нерухомість для росіян може зрости в три рази

Влада Росії збирається надати муніципалітетам право збільшувати ставку податку на нерухомість фізичних осіб, навантаження на громадян може зрости в 2-3 рази в порівнянні з базовою версією законопроекту про податок на нерухомість, пише в п'ятницю газета "Ведомости".

Ввести новий податок, який буде стягуватися не з інвентаризаційної, а з кадастрової (тобто наближеної до ринкової) вартості нерухомості, уряд планував ще минулого року. Але через те, що обговорення параметрів нового податку затягнулося, його введення довелося перенести.

Основна дискусія навколо нового податку велася про зниження навантаження на населення. Передбачалося, що для житла і гаражів податкова ставка складе 0,1%, що в 20 разів нижче від існуючої.

Але через перехід на нову базу оподаткування - кадастрову вартість - вийшло, що сума податку може потроїтися і, за розрахунками Федеральної податкової служби, для житла скласти в середньому 1915 рублів проти 642 рублів в 2012 році.

Щоб мінімізувати одноразове зростання податків, було вирішено, що податкове навантаження повинне зростати поступово - на 20% в рік.

Але параметри не влаштували регіони, зокрема Московську область, розповів виданню федеральний чиновник. Значно знизяться податкові надходження від власників індивідуальних будинків, говорив губернатор Московської області Андрій Воробйов. Тому Московська область запропонувала надати право регіонам підвищувати максимальну ставку в 3 рази, повідомив "Ведомостям" віце-губернатор області Олександр Чупраков.

Читайте такожГлава Мінекономрозвитку РФ вимагає повернути росіянам 1 трлн руб. пенсійних накопичень

Регіональна влада була почута, розповів інший федеральний чиновник: на нараді у президента Володимира Путіна в середу було прийнято рішення збільшити базову ставку податку в 3 рази - до 0,3%.

Буде скорочено перехідний період, а замість збільшення ставки з'явиться можливість встановлювати коефіцієнт, що підвищує базову ставку в 3 рази, зазначив регіональний чиновник, знайомий з результатами обговорення.

Читайте такожРосія не може відповісти на санкції без шкоди для себе - міністр економіки РФ