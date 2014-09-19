В Україні хочуть скоротити до 3 днів обробку заявок на реєстрацію нерухомості

Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) планує скоротити час обробки заявок на реєстрацію нерухомого майна з нинішніх 5 до 3 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник голови Укрдержреєстру Артем Янчук.

За його словами, відповідна ініціатива міститься в розроблюваних відомством законопроектах.

«У майбутньому ті законодавчі акти, які ми розробляємо, там буде скорочено термін обробки заявок до 3 днів. На сьогодні - це 5 днів», - сказав Янчук.

«Просто менше вже зробити дуже складно у зв'язку з тим, що ми також плануємо паралельно впровадити поділ тих, хто приймає документи, і тих, хто приймає рішення щодо них. Тобто там ще буде необхідний час на пересилання цих документів і повернення їх назад», - додав він.

Чиновник також пояснив, що ініціатива поділу чиновників на тих, хто приймає документи від замовника, і тих, хто приймає рішення щодо них, покликана усунути корупційну складову при здійсненні реєстраційних процедур.

При цьому Янчук уточнив, що над розробкою цих ініціатив працює група експертів з Грузії, тому пропоновані нововведення багато в чому відображають досвід спрощення дозвільних процедур і усунення корупції саме цієї країни.

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Довідка УНІАН. Згідно з указом президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року, в Україні створено Державну реєстраційну службу, на яку покладено повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб - підприємців, з реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації.

З 1 січня 2013 року реєстрація прав на нерухомість здійснюють органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

Разом з тим, зараз український уряд проводить реформування реєстраційної сфери. Зокрема, в Мін'юсті планують почати процедуру передачі повноважень Державної реєстраційної служби місцевій владі вже з 2015 року.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, після передачі повноважень з реєстрації функція Укрдержреєстру полягатиме виключно у зберіганні реєстрів, контролі за додержанням регламентів і проведенні навчання реєстраторів.