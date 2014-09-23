ЗМІ: Італія заарештувала активи друга Путіна - мільярдера Ротенберга

Про це повідомила італійська газета Corriere della Sera, передає ИТАР-ТАСС.

За даними газети, арешту піддалися, зокрема, вілли на острові Сардинія, фешенебельний готель в центрі Риму, а також акції та банківські рахунки російського підприємця.

Видання уточнює, що влада Італії, як і вимагає процедура, повідомила про те, що відбувається самого Ротенберга і його компанії - Olpon Investment Limited, зареєстрованої на Кіпрі, і Aurora 31, якій належить готель Berg Luxury в Римі.

Представник Ротенберга у свою чергу заявив, що санкції щодо активів Ротенберга в Італії нелегітимні і абсурдні. "Рахунків у Аркадія Романовича в Італії немає, та й з кількістю нерухомості не все точно", - заявив офіційний представник підприємця.

Водночас, готель Berg Luxury працює, повідомив портьє кореспонденту ИТАР-ТАСС, додавши, що нікого з дирекції на даний момент в готелі немає.

Аркадій Ротенберг потрапив в оновлений санкційний список Євросоюзу 30 липня, а 27 серпня - в новий санкційний список Швейцарії.

Раніше він був внесений в санкційні списки США проти Росії, введені у зв'язку з подіями в Україні.

20 березня США оголосили про введення санкцій проти 20 громадян РФ, у тому числі чотирьох російських мільярдерів. В список були включені бізнесмени Геннадій Тимченко, Аркадій і Борис Ротенберги, Юрій Ковальчук, а також єдина юридична особа - банк "Росія", підконтрольний Юрію Ковальчуку. Санкції торкнулися також голови Державного антинаркотичного комітету, директора ФСКН Росії Віктора Іванова, керуючого справами президента РФ Володимира Кожина.

28 квітня прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер оголосив про введення нових санкцій щодо Росії. Брати Ротенберги були включені в список фізичних осіб, яким заборонили в'їзд до Канади.

19 червня набули чинності санкції проти 50 громадян Росії і України та 11 підприємств, введені Австралією. Аркадій і Борис Ротенберги були включені в санкційний список країни.