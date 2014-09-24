Українцям дозволили реєструватися на дачах

Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 1673-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у житлові будинки та реєстрації в них місця проживання».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з законом, громадяни мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Рішення про переведення ухвалюється відповідними органами місцевого самоврядування.

Законом визначено, що місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

Читайте такожПодальше падіння гривні може спровокувати подорожчання житла - експертТимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального устрою, дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані адміністративно або територіально.

Відповідні зміни внесено до Житлового і Цивільного кодексів та Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Цей закон Верховна рада України ухвалила 2 вересня 2014 року.