У Кабміні заспокоюють, що тарифи на тепло поки піднімати не будуть

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), про це заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення міністерства Наталія Хоцяновська.

«Повернути тарифи на тепло на попередній рівень неможливо, а будь-які заяви окремих політиків про такі наміри є звичайним популізмом. Проте і підвищення тарифів найближчим часом не очікується для ліцензіатів Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг», - зазначається у повідомленні.

За словами Хоцяновської, підвищення тарифів на теплопостачання в середньому на 40%, яке відбулося цього літа, було вимушеним - зумовленим дорожчанням енергоносіїв і збитковістю комунальних підприємств через економічно необґрунтовані тарифи.

«У складовій тарифів на теплову енергію найбільша питома вага - вартість природного газу, яка становить 60% тарифу. Вартість природного газу для виробництва теплової енергії на сьогодні закладена у сумі 1091 грн, що економічно необґрунтовано, оскільки це майже у 5 разів нижче за ринкову вартість. Тарифи давно не переглядалися, це призвело до того, що у підприємств немає оборотних коштів для проведення ремонтів, модернізацій, впровадження нових, сучасніших технологій, заміни устаткування на економічніше. Система застаріла, 57% теплових мереж мають термін використання понад 25 років. Вони вже давно амортизовані і перебувають в аварійному стані», - пояснила Хоцяновська.

При цьому вона відзначила, що підвищення тарифів на теплопостачання на 40% істотно наблизило їх до рівня собівартості. За даними Мінрегіону, тариф на виробництво теплової енергії після підвищення на 40% становить вже 92% від рівня собівартості.

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Як повідомляв УНІАН, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування України за програмою stand-by. Тому після повалення режиму Януковича новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком ухвалив рішення про підвищення тарифів на житлокомунпослуги для населення до економічно обґрунтованого рівня. Так, вартість газу для населення з 1 травня зросла в 1,5 разу, до 1089 грн за 1 тис. кубометрів з 720,54 грн за 1 тис. кубометрів. З 1 червня Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-40% залежно від обсягів її споживання. Крім того, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг) ухвалила рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання у середньому на 40% з 1 липня поточного року.

Водночас у багатьох експертів ринку житлово-комунальних послуг виникає безліч питань щодо тарифоутворення у ЖКГ. Наприклад, за словами директора аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександра Сергієнка, перевірити обґрунтованість тарифів на централізоване теплопостачання і гарячу воду в Києві не є можливим. Зокрема - через низьку оснащеність лічильниками столичних споживачів. Крім того, на думку експерта, на високу вартість послуг з теплопостачання і гарячої води і для киян, і для українців у цілому також впливає той факт, що підприємства ЖКГ не зацікавлені у скороченні своїх витрат, оскільки всі вони закладаються у тариф.