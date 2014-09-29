Син Яреми очолив департамент Державної реєстраційної служби

16:56, 29 вересня 2014
Нерухомість
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26-річний син генпрокурора Віталія Яреми Валерій очолив департамент держреєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби.

Син Яреми отримав високу посаду / УНІАН

Про це повідомляється на сайті служби.

Як повідомив на своєму блозі на "Українській правді" Тарас Березовець, Ярема-молодший став директором департаменту в кінці минулого тижня.

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Ярема Валерій Віталійович, як вказано в офіційній біографії Яреми-генпрокурора, народився 1988 року.

До свого призначення Ярема-молодший був заступником директора цього департаменту.

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