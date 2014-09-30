Капремонт столичного Будинку профспілок оцінили в 60 млн гривень

Відновлення згорілого під час акцій протесту в центрі Києва Будинку профспілок у разі проведення капітального ремонту будівлі обійдеться приблизно в 60 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

«Зараз треба точно переконатися і Держбудархітектури довести, що будівля підлягає відновленню шляхом капітального ремонту – експерти попередньо про це говорять... Оцінна вартість з капітального ремонту – близько 60 мільйонів гривень. Тобто, вже не ті цифри, які називалися в 150 млн тощо», - сказав Осовий.

Голова ФПУ також наголосив, що поки що в планах федерації відновлення Будинку профспілок у тому вигляді, в якому він був до пожежі.

«Принаймні, такі наміри у нас є - відновити в такому ж вигляді. Хоча якщо під час конкурсу придумають щось цікаве, ми це розглянемо. Однак йтимемо шляхом мінімізації витрат», - відзначив Осовий.

Він також повідомив, що наразі в Будинку профспілок ведуться роботи з очищення несучих конструкцій і вивезення сміття.

«Далі буде проведено обстеження всіх конструкцій і визначено, за яким сценарієм ми відновлюватимемо будинок. Ми плануємо відновлювати шляхом укріплення тих конструкцій, які в неналежному стані. А це обстеження покаже, що потрібно буде укріпити, а що замінити з несучих конструкцій», - уточнив голова ФПУ.

За його словами, обстеження будівлі планується провести в жовтні, після чого буде проведено конкурс для залучення інвестора і підрядної організації. Разом з тим, за даними Осового, вже зараз готовність брати участь у конкурсі виявили чотири компанії. Проте що це за компанії голова Федерації профспілок уточнити відмовився.

Як повідомляв УНІАН, раніше відновлення Будинку профспілок в Києві оцінювалося приблизно в 100 млн. грн. При цьому глава ФПУ заявляв, що на відновлення будівлі знадобиться від 2 до 2,5 років.

Довідка УНІАН. Столичний Будинок профспілок згорів у лютому цього року під час масових акцій протесту в Києві проти режиму Віктора Януковича. Будівля, розташована на Майдані Незалежності, використовувалась активістами як штаб Національного опору. Під час штурму Євромайдану в ніч з 18 на 19 лютого співробітники силових структур підпалили Будинок профспілок, аби протестувальники залишили будівлю.