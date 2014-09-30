Українці заборгували за комуналку 11,2 млрд гривень

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у серпні 2014 року порівняно з липнем знизилася на 1,3% - до 11,18 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними служби, середній термін заборгованості становить 3,8 місяця.

Всього в січні-серпні 2014 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 24,3 млрд грн, що становить 103,4% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався в Закарпатській, Вінницькій і Кіровоградській областях (113,7-110,3%), а найнижчий – у Донецькій, Луганській і Харківській областях – 95-98%.

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За інформацією Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) у серпні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 2,2% - до 236,8 грн.

Також повідомляється, що в січні-серпні поточного року з населенням було укладено 31,7 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 99,1 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Держстат оприлюднив дані, згідно з якими заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у липні 2014 року порівняно з червнем знизилася на 1,1%, - до 11,032 млрд грн.

У 2013 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 38,4 млрд грн, що становить 99% нарахованих за цей період сум.