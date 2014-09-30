Ярема розповів, скільки заробляє його син у Державній реєстраційній службі

Генпрокурор Віталій Ярема запевняє, що його син не бере хабарів і заробляє на своїй посаді 6,5 тисячі гривень.

Про це він заявив на прес-конференції у вівторок, відповідаючи на запитання, яким чином його син отримав посаду у Державній реєстраційній службі, передає Українська правда.

"Відповідь на ці запитання (щодо призначення сина – ред.), я сподіваюсь, надасть міністр юстиції чи його підлеглі", - сказав Ярема.

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За словами Яреми, його син отримав цю посаду до його призначення Генпрокурором.

"Я виховав інтелектуальну, моральну і духовну людину, якою пишаюся. Він не бере хабарів і працює чесно, заробляючи свої 6,5 тисяч гривень на місяць", - заявив Ярема.

На уточнююче запитання, чи живе він на свою зарплату, генпрокурор зазначив: "ну, ми (батьки – ред.) йому допомагаємо".

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Як відомо, син Яреми Валерій став керівником одного з ключових департаментів Держреєстрслужби.

Колективу представили Ярему-молодшого як керівника департаменту держреєстрації речових прав на нерухоме майно під час розширеного засідання колегії ДРС 19 вересня.

До цього він був заступником директора цього департаменту.