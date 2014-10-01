Оцінка нерухомості після демонополізації ринку подешевшала в рази - експерт

Вартість оцінки нерухомості знизилася в рази після скасування постанови уряду Азарова, яка фактично монополізувала ринок оцінки, обмеживши доступ до нього більшості оціночних компаній.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова ради Українського товариства оцінювачів (УТО) Олексій Амфітеатров.

«Ціни (на оцінку нерухомості) нині знизилися навіть нижче, ніж були до впровадження цієї схеми. Раніше оцінка квартири коштувала в Києві від 2,5 до 5 тисяч гривень, а зараз від 300 до 700 гривень. У регіонах ця послуга коштувала від 1,5 до 3 тисяч, а зараз від 150 до 500 гривень», - сказав Амфітеатров.

За його словами, це сталося завдяки скасуванню постанови уряду №231, яка з 1 листопада 2013 року встановлювала новий порядок оцінки майна.

Водночас Амфітеатров визнав, що істотне зниження вартості оцінки може свідчити не тільки про повернення конкурентного середовища на ринок, а й про зловживання оцінювачів, які за окрему плату можуть занижувати вартість об'єктів оцінки з метою зниження оподаткування на ці об'єкти. Тому УТО має намір наполягати на частковому відкритті бази даних звітів про оцінку з метою контролю над оціночною діяльністю.

«Регулятор повинен дати хоча б громадським організаціям можливість дивитися на цю базу з точки зору контролю за вартістю об'єктів, які надалі реєструються в базі. Щоб ті податки, які повинні платити люди, платилися за ринковою вартістю, а не заниженою, яку багато оцінювачів можуть безконтрольно включати у базу», - зазначив Амфітеатров.

«Українське товариство оцінювачів наполягає, щоб надалі в цю базу не тільки можна було увійти нотаріусам та оцінювачам, а був доступ як мінімум громадських організацій, для того щоб починати здійснювати контроль за якістю роботи оцінки», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді минулого року набрав чинності новий порядок оцінки майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, затверджений постановою Кабінету міністрів України №231.

Після цього при здійсненні операцій з рухомим і нерухомим майном потрібно було обов'язково отримувати оцінку його вартості. При цьому оцінювати вартість майна могли тільки фахівці зі спеціальним свідоцтвом. А сама оцінка проводилася лише за допомогою спеціальної автоматизованої програми, яка була покликана усунути випадки заниження оціночної вартості майна недобросовісними оцінювачами. Однак на ділі всі ці новації призвели до монополізації ринку оцінки в країні. Оцінювачі та учасники ринку стверджували, що новий порядок залишив без роботи близько 10 тис. оцінювачів, які працювали на ринку до його запровадження. Експерти та представники громадськості також заявляли про суттєве подорожчання вартості оцінки майна.

У серпні поточного року Кабінет міністрів скасував постанову №231, тим самим демонополізувавши ринок оцінки.