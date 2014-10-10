В Україні 75% багатоповерхових житлових будинків потребують капремонту

Капітального ремонту та термомодернізації потребують близько 75% усіх багатоповерхових житлових будинків в Україні, які через низьку енергоефективність споживають в 3-3,5 разу більше теплової енергії, ніж житло в Європі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на директора департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики міністерства Сергія Кушніра.

«Сьогодні 75% багатоквартирних житлових будинків у країні потребують капітального ремонту, а отже - і термомодернізації... Споживання і втрати теплової енергії в більшості багатоквартирних будинків в Україні в 3-3,5 разу перевищують європейські стандарти. Одна з причин цього - відсутність ефективного власника житла», - йдеться в повідомленні з посиланням на Кушніра.

На думку чиновника, саме за рахунок власників і повинна проводитися термомодернізація будівель в Україні. При цьому Кушнір зазначив, що для того, аби стимулювати українців до впровадження енергозберігаючих технологій у своїх оселях, Мінрегіон розробив законопроекти «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» і «Про житлово-комунальні послуги». За його словами, зазначені законопроекти вже внесені на розгляд Верховної Ради. Кушнір також висловив сподівання, що дані проекти розгляне парламент поточного скликання, що дозволить прискорити їх прийняття в подальшому.

Читайте такожКабмін виділив регіонам понад 7 мільярдів на погашення комунальних боргів

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Інституту газу Національної академії наук (НАН), скорочення втрат теплової енергії в Україні внаслідок теплосанації будівель може скласти близько 41%, при цьому в грошовому еквіваленті економія бюджетних коштів оцінюється на рівні 150-600 млрд грн.