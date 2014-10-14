Опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 1 листопада

Опалювальний сезон в Україні почнеться з 1 листопада, проте при різкому похолоданні в країні підключення до теплопостачання будинків відбудеться раніше.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства з посиланням на заступника міністра Андрія Білоусова.

Водночас, заступник міністра відзначив, що температура повітря в будинках українців в опалювальний сезон має бути не нижчою за 18 градусів тепла.

«Встановлений температурний режим у квартирах - не нижчий за 18 градусів тепла», - цитує Білоусова прес-служба.

При цьому заступник міністра висловив надію, що вжиті урядом заходи для економії газу і стабільного проходження опалювального періоду дозволять забезпечити потрібний температурний режим.

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Як повідомляв УНІАН, цього року уряд поставив завдання всім областям України скоротити споживання газу на 30% у зв'язку з дефіцитом палива, що виник унаслідок припинення поставок газу з РФ. При цьому повідомлялося, що якщо в Україні спостерігатиметься тепла погода, то опалювальний сезон може початися пізніше ніж зазвичай і раніше завершитися з метою економії газу. Також уряд зобов'язав всі міста України цього року узгоджувати з Кабміном дату початку опалювального сезону.