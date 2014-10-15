Українські готелі позбулися пільг з податку на прибуток

Українським підприємцям скасували пільгу з податку на прибуток, отриманий від надання готельних послуг.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.

Згідно з повідомленням, скасування пільги передбачено Законом України від 31 липня 2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Раніше готелі, які мали 3, 4 або 5 зірок, звільнялися від податку на прибуток строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року.

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Як повідомляв УНІАН, рішення надати пільгу з податку на прибуток керівництво країни прийняло кілька років тому для стимулювання розвитку готельного бізнесу в Україні.

31 липня 2014 року Рада ухвалила урядовий закон, який вносить ряд змін до Податкового кодексу. Зокрема, закон скасовує пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств - суб'єктів готельної діяльності підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії, також він обмежує пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств - інститутів спільного інвестування, скасовує оподаткування за зниженою ставкою (10%) прибутку, отриманого від операцій з цінними паперами та дериватом.