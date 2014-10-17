В окупованому Криму підняли тарифи на компослуги

09:29, 17 жовтня 2014
Нерухомість
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Від жовтня в анексованому Криму зросли тарифи на комунальні послуги: електроенергію і водопостачання.

кран вода / informvest.com

«Від 1 жовтня тарифи на воду подорожчали на 10%. Нові тарифи затверджені до 31 грудня 2014 року, після цього, не виключено, що ціни знову зміняться», - повідомили на підприємстві «Вода Криму», пише «Новый регион»

Ціни на електроенергію піднялися на 15%, до кінця року очікується зростання тарифів ще на 15%, зазначили представники влади у «Держкомітеті Криму з цін і тарифів». 

За даними Федеральної служби з тарифів, у Криму та Севастополі тарифи на електроенергію складають 1,534 рубля за кВт.год (+0,49 грн). Питна вода для населення від жовтня коштує 9,46 рубля за кубометр (3,02 грн). 

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Кримські чиновники пообіцяли збільшувати тарифи від жовтня по грудень нинішнього року і протягом наступного, паралельно «підвищенню рівня життя місцевого населення». 

Раніше повідомлялося, що переговори про постачання води до окупованого Криму більше не ведуться.

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