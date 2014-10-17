Уряд почав автоматизовувати адміністративні послуги у сфері будівництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації пілотного проекту повідомив голова агентства Олександр Риженко.

«На сьогоднішній день портал запущений і послуги можуть надаватися», - сказав він.

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За словами Риженка, тепер в електронному вигляді будуть надаватися послуги реєстрації декларації і реєстрації повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, а також послуги реєстрації декларації та реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Причому чиновник уточнив, що дані послуги надаються як юридичним, так і фізичним особам.

За оцінками голови агентства, аудиторія даних послуг становить близько 130 тис. фізичних і юридичних осіб на рік.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство з питань електронного уряду, створене в Україні на початку літа, планує від 2015 року розпочати впроваджувати електронні послуги, які торкнуться податкової, екологічної, соціальної сфери, а також має намір розробити програму розвитку електронного уряду у країні до 2020 року.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 4 червня 2014 року, уряд реорганізував Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації україни (Держінформнауки), утворивши центральний орган виконавчої влади щодо реалізації політики у сфері електронного врядування - Держагентство з питань електронного уряду. Діяльність нового відомства спрямовує і координує Кабмін через віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана.

Раніше повідомлялося, що в АП чиновники переходять на електронний документообіг.