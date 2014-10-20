Тарифи на електроенергію для підігріву води та опалення можуть знизити на третину

Кабінет міністрів рекомендував Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), зменшити на 30% тариф на електроенергію споживачам, які відмовилися використовувати природний газ для підігріву води і опалення.

Відповідна ініціатива міститься в постанові Кабміну від 16 жовтня.

Згідно з документом, уряд пропонує НКРЕКП встановити коефіцієнт 0,7 як до звичайного тарифу для споживачів другого класу, так і до диференційованих за часом доби тарифам. При цьому споживач має забезпечити окремий облік електроенергії, що використовується для опалення і підігріву води.

Крім того, уряд пропонує НКРЕКП встановити тариф на електроенергію для населення, що використовує електроопалювальні установки, на рівні 23,7 коп. за кВт/год. При цьому максимальний обсяг електроенергії, що відпускається за такою ціною, обмежується 5 тис. кВт/год. на місяць.

Також у документі відзначається, що НКРЕКП має розробити порядок компенсації втрат обласним енергозабезпечуючим компаніям, пов'язаних із постачанням електроенергії за пільговою ціною.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ставить завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

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