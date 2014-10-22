Путін забрав собі держдачі окупованого Криму

Держдачі в окупованому Росією Криму, що належали раніше Управлінню справами президента України, будуть використовуватися «для державних потреб» РФ, передають "Новини Криму".

Як повідомив прес-секретар керуючого справами президента Росії Віктор Хреков, зараз ведуться роботи з прийняття на баланс Управління справами президента РФ» декількох об'єктів на півострові. За його словами, планується, що держдачі будуть використовуватися «для державних потреб, наприклад, для прийому іноземних делегацій, проведення заходів».

Читайте такожКонгресмени США звинувачують РФ у намірі розмістити носії тактичної ядерної зброї в КримуВін також зазначив, що до відання Справами президента РФ не відносяться резиденції перших осіб держави, оскільки приміщеннями для охоронюваних персон займається Федеральна служба охорони.

Нелегітимна Рада міністрів Криму вирішила передати в безоплатне користування Управлінню справами президента Росії кілька держдач, які раніше перебували у власності Управління справами президента України. Так, Управління справами президента РФ буде розпоряджатися Юсуповським палацово-парковим комплексом (держдача номер 4) в селищі Кореїз, резиденцією «Діброва -2» (мисливський будиночок в Кримському заповідному господарстві), резиденціями номер 5 та 7 в селищі Гаспра, «Державною резиденцією номер 3 мала Соснівка».

Читайте такожРосія залучила армію для забезпечення Криму прісною водоюУ квітні, під час «Прямої лінії» президент Росії Володимир Путін говорив, що одна з кримських резиденцій може бути передана уряду. «У мене там поки не буде ніякої резиденції, - повідомив глава РФ, - а ось уряду одну з резиденцій я запропонував». Путін, правда, звернув увагу на стан об'єктів на півострові: «Вони, як правило, перебувають у жалюгідному стані, таке враження, що за останні 100 років там ніколи не ступала нога архітектора або будівельника».

Структурам Управління справами президента РФ переходять і шість санаторіїв: «Південний» в селищі Форос, «Зорі України» в селищі Сімеїз, «Гурзуфський» та «Нижня Ореанда» недалеко від Ялти, «Алуштинський» і «Курпати».

Хреков підкреслив, що санаторії будуть використовуватися за прямим призначенням - для відпочинку і проведення оздоровчих процедур. «У цих санаторіях зможуть проводити відпустки не тільки державні службовці, а й усі бажаючі», - запевнив він.

Нелегітимний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив журналістам, що «держдачі будуть використовуватися за прямим призначенням - вищі посадові особи держави будуть їх відвідувати».

За його словами, Юсуповской палац, ймовірно, буде відкритий для відвідування.

Крім того, Управлінню справами президента РФ нелегітимні кримські власті передали держконцерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра».