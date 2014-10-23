На модернізацію житлового фонду до 2020 року необхідно 1 трлн гривень
У нас 85% житлового фонду - це застарілий житловий фонд
На модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно 1 трлн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час розширеного засідання Українсько-литовського та Литовсько-українського ділових рад у Києві голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
За його словами, розробляється Національний план з енергозбереження, який через два місяці буде винесений на розгляд Кабінету міністрів.
"У нас 85% житлового фонду - це застарілий житловий фонд, і тут ми будемо концентруватися на його модернізації. За нашими попередніми підрахунками, до 2020 року нам знадобиться 1 трлн грн", - сказав Савчук.
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