В Україні спростили подачу декларації про початок будівництва

Відтепер повідомлення та декларацію про початок виконання підготовчих або про початок виконання будівельних робіт можна зареєструвати через мережу Інтернет за допомогою вебсайту e-dabi.gov.ua.

Про це повідомив голова ДАБІ України Максим Мартинюк під час засідання круглого столу„Від електронної послуги до електронного урядування”.

На першому етапі реалізації проекту запроваджено чотири пілотні електронні адміністративні послуги: реєстрація повідомлення або декларації про початок виконання підготовчих робіт та реєстрація повідомлення або декларації про початок виконання будівельних робіт.

„Ми хочемо максимально спростити та зробити комфортним порядок отримання громадянами послуг з боку ДАБІ України. Коли система запрацює, людина зможе, не виходячи з дому, заповнити декларацію про початок виконання будівельних робіт, яка автоматично буде направлятися до відповідного територіального органу Держархбудінспекції. Причому весь шлях проходження документу можна відслідкувати онлайн. Це в рази прискорить процес оформлення дозвільної документації, ліквідує черги в ЦНАПах та суттєво знизить корупційні ризики” – зазначив Голова інспекції Максим Мартинюк.

Запровадження електронних адмінпослуг - спільний проект Державного агентства з питань електронного урядування України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Посол ОБСЄ в Україні Вайдатос Верба позитивно оцінив рівень уваги українського уряду до запровадження електронних послуг. «Сучасні інформаційні технології в державному управлінні можуть створити своєрідний антикорупційний бар’єр через впровадження прозорих процедур, надаючи можливість контролю за наданням послуг», - заявив Вайдатос Верба.

Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань електронного урядування України повідомив про план впровадження 10 пріоритетних електронних послуг з переліку 20 базових послуг Європейського союзу до кінця 2015 року. «Е-урядування дозволить нам по-іншому побудувати стосунки між державою та громадянином, знівелювати негативний вплив бюрократії і найголовніше – підвищити якість прийняття управлінських рішень», - впевнений Олександр Риженко.