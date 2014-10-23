Донеччині виділили понад 60 млн гривень на водопостачання та відновлення житла

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, за словами віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, уряд підтримав пропозицію Мінрегіону щодо перерозподілу частини коштів резервного фонду державного бюджету на користь відновлення пошкодженої під час бойових дій інфраструктури окремих територій Донецької області.

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Зокрема уряд спрямував субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбачену в 2014 році Донецькій області, саме на відновлення систем централізованого водопостачання і водовідведення, пошкоджених під час проведення антитерористичної операції. Йдеться про 50,3 млн грн.

За словами Гройсмана, уряд також за пропозицією міністерства додав до напрямів, за якими можуть використовуватися кошти резервного фонду державного бюджету, напрям «відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених чи зруйнованих внаслідок проведення антитерористичної операції на Донбасі та вирішення питань тимчасово переміщених осіб».

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Гройсман також повідомив про сьогоднішнє рішення уряду виділити Донецькій облдержадміністрації 10,5 млн грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. «Ці кошти спрямують на здійснення невідкладних заходів, пов’язаних з відновленням житлового фонду на території Слов’янської міської ради Донецької області, зруйновного чи пошкодженого під час проведення антитерористичної операції», - сказав віце-прем’єр.