У Росії співробітникам держкомпаній, що потрапили під санкції, рекомендують не залишати країну - ЗМІ

В Росії обмеження на виїзд за кордон можуть торкнутися не тільки співробітників силових відомств і спецслужб, але і менеджерів держкомпаній, які потрапили в санкційні списки США і Євросоюзу, пише "Комерсант".

Поки, стверджують джерела "Ъ" в турфірмах, такі рекомендації мають негласний характер, але в ряді структур співробітники вже почали масово відмовлятися від заброньованих поїздок. Можливості відвідати зарубіжні країни за підсумками року в цілому можуть позбутися приблизно 4 млн силовиків і менеджерів, або 22% від усього виїзного турпотоку РФ.

Читайте такожМеркель: "Ми не бачимо можливості вести мову про скасування санкцій""Прямих вказівок не виїжджати за кордон у працівників держкомпаній немає, але в більшості випадків вони приймають рішення провести відпустку в межах країни, щоб не дратувати невиїздне керівництво",- пояснює співрозмовник "Ъ".

Після подій в Україні і початку протистояння з Заходом керівництво РФ ввело заборону на виїзд силовиків за кордон.

У середині квітня МЗС Росії виступило з рекомендаціями для всіх росіян утриматися від поїздок до США та країн, які уклали з ними договір про взаємну видачу. У загальній складності туристам не радилося відвідувати понад 100 країн. В їх числі майже всі популярні курортні напрямки і країни Європи. Незважаючи на те, що директива МЗС носила виключно рекомендаційний характер, пряму заборону на виїзд за кордон незабаром отримали працівники силових відомств. Зокрема, виїзд був обмежений для керівників всіх рівнів МВС.

Читайте такожMoody's допускає введення Заходом нових санкцій проти Росії Слідом у такій же ситуації опинилися співробітники ФСО, МНС і ФСКН (співробітникам ФСБ виїзд за кордон заборонено ще з 2011 року). Рішення про виїзд працівника за кордон кожен раз приймається в індивідуальному порядку, вказували самі співробітники відомств в обговореннях на форумах.

В кінці травня російським суддям і працівникам судів рекомендували не виїжджати на відпочинок у країни, які мають з США договори про взаємну видачу.

Оголошені 12 вересня нові санкції Євросоюзу і США проти Росії виявилися націлені на різні сфери: якщо Брюссель в першу чергу розширив санкційний список за рахунок оборонних підприємств і офіційних осіб, то Вашингтон вдарив по економіці. У списку США тепер всі російські держбанки.

У "Газпромі", "Роснафті", "Газпром нафті", "Транснафті" кажуть, що офіційних або неофіційних заборон не було і не очікується. Це ж стверджує джерело, знайоме з ситуацією в держбанках. Нічого не знає про обмеження менеджер Об'єднаної авіабудівної корпорації, джерело в "Росатомі" говорить, що порядок виїзду не посилювався. В Об'єднаній суднобудівній корпорації "Ростехе" утрималися від коментарів. Але один зі співрозмовників "Ъ" уточнив, що на тлі західних санкцій "посилюються вимоги до працівників, які мають допуск до держтаємниці". Він пояснює, що тепер у ряді випадків дозвіл на виїзд в країни, які підтримали санкції, отримати складніше.