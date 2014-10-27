В Україні борги із зарплати зросли на 35%

Заборгованість із заробітної плати в Україні у вересні цього року становила 1,93 млрд грн, що на 35,3% більше, ніж у серпні 2014 року, і на 156% більше, ніж на початку цього року, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За даними Держстату, в загальній сумі заборгованості із заробітної плати 79% - борги економічно активних підприємств, 19% – компаній-банкротів, решта – неактивних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості – 1,01 млрд грн, на підприємствах транспорту, в поштовій і кур'єрській діяльності – 274,2 млн. грн, у професійній, науковій і технічній діяльності – 114,5 млн. грн, у будівництві – 96,2 млн. грн. У сільському господарстві у вересні заборгованість із зарплати становила 19 млн. грн.

Згідно зі статистикою, у вересні заборгованість із зарплати в охороні здоров'я становила 139,8 млн. грн, в освіті – 129,2 млн. грн.

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Найбільші борги із зарплати зафіксовано в Донецькій (640 млн. грн), Луганській (366 млн. грн), Київській (123,3 млн. грн) і Харківській (109,5 млн. грн) областях, найменші – в Чернівецькій (4,8 млн. грн) і в Закарпатській (4 млн. грн) областях.

За даними Держстату, до 1 жовтня більш як 361 тис. осіб, які працюють на економічно активних підприємствах, не одержали заробітну плату. Середня сума боргу із заробітної плати перед одним працівником становить 4 221 грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в серпні заборгованість із заробітної плати зросла на 24% і становила до 1,42 млрд грн.