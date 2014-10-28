У Польщі через 5 років бракуватиме працівників - Gazeta Wyborcza

Найбільший західний сусід України, Польща, через 5 років через демографічну кризу зіткнеться із дефіцитом працівників в країні, котрий, серед іншого, може бути компенсований за рахунок створення більш сприятливих умов для приїзду в країну іноземців, зокрема, українців.

Про це пише у вівторок польська Gazeta Wyborcza, зауважуючи, що українські громадяни нині є лідерами серед усіх іноземців, котрі мають право легального перебування у Польщі.

За даними експертів, на які посилається видання, у країні різко скорочується кількість людей продуктивного віку та для того, аби його компенсувати щорічно до Польщі, за деяким оцінками, мало би приїжджати навіть 140 тисяч іноземців.

За даними на кінець минулого року, у 38-мільйонній країні дозвіл на тимчасове або постійне місце проживання мало понад 120 тисяч іноземних громадян, близько третина з яких з України.

Газета зауважує, що більшість поляків негативно ставляться до ідеї, аби до Польщі приїжджало та залишалось на постійне проживання велика кількість іноземців з Африки, Азії та Східної Європи. Згідно з результатами оприлюдненого минулого року опитування, таку ідею підтримало лише 20% опитаних, а проти було майже 70%.

"Зараз ми дивимось на ринок праці з перспективи великого безробіття. За 5 років буде зовсім інша ситуація. Буде бракувати людей для праці, бо зменшується кількість людей, котрі можуть бути на ринку праці - кількість людей, котрі виходять з нього через досягнення постпродуктивного віку не компенсуватиметься тими, хто на нього входить. Тоді могли би допомогти іммігранти", - відзначає демограф з SGH Ірена Котовська.

У вересні 2014 року, безробітними у Польщі були близько 1,8 млн людей або 11,5% продуктивного населення.

Видання зауважило, що з травня цього року набув чинності новий закон про іноземців, котрий спрощує отримання дозволу на перебування та працю у Польщі, але експерти зазначають, що цього не достатньо, оскільки теж має бути підготовлена імміграційна стратегія, якої на сьогоднішній день не існує.

"Аби приймати іммігрантів ми повинні пристосувати до них усі наші інституції. Не кажу лише про адміністративні питання, але теж про школи, систему охорони здоров'я", - зазначила Котовська, підкресливши, що зараз польська влада не готова до масового напливу іммігрантів.

Газета теж написала, що канцелярія польського президента практично завершила підготовку звіту на цю тему, але поки не оприлюднила через політичні причини. "Як би це виглядало, якби в умовах збройного конфлікту один із найбільших союзників України несподівано оголосив, що власне розробив план, яким чином буде приймати у себе його громадян?", - зауважила GW.

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Як повідомляв УНІАН, Польща почала спрощувати доступ на свій ринок праці ще в 2007 році через дефіцит працівників, який виник після масового виїзду в інші держави Європейського Союзу польських громадян, котрі могли там заробити більше, ніж вдома. За раніше оприлюдненими даними, за кордоном працювало понад 2 млн польських громадян та їх кількість продовжувала зростати.

Власне тоді польська влада запровадила спрощену систему працевлаштування для громадян країн, котрі мають безпосередній кордон з Польщею, яким вона дозволила працювати в країні шість місяців у році без офіційного дозволу. Найбільше спрощеннями скористалися громадяни України, котрі з того часу отримали понад 1 млн заявок на роботу від польських працедавців - понад 95% усіх таких заявок для усіх іноземців.

За першу половину цього року польські працедавці зареєстрували для українців понад 180 тисяч заявок на роботу за спрощеною системою, що на 34% більше, ніж за перші шість місяців 2013 року.