"Укрпошта" відновила виплату пенсій у кількох населених пунктах Донбасу

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, «Укрпошта» відновила виплату пенсій у місті Дебальцеве Донецької області, а також у населених пунктах Станично-Луганського та Попаснянського районів Луганської області.

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Також підприємство розпочало виплату пенсій жителям населених пунктів, які перейшли в підпорядкування Новоайдарського та Попаснянського районів Луганської області.

«Таким чином, заборгованість з виплати пенсій перед мешканцями зазначених районів погашена за кілька попередніх місяців», - зазначають у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Криму з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Від квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються РФ. Україна веде антитерористичну операцію на сході країни. У зв'язку з діями бойовиків на Донбасі у непідконтрольних українській армії населених пунктах було зупинено роботу низки поштових відділень.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укрпошта" відновила перекази пенсій в анексований Крим.

Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку у країні. «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує понад 98 тисяч співробітників.