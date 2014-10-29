У Росії можуть ввести нові квоти на роботу для мігрантів

Російські відомства пропонують в 2015 році обмежити зайнятість іноземних працівників у сфері будівництва, сільського господарства і транспорту, пише газета «Известия».

Кількість працюючих в Росії мігрантів затверджується щорічно постановою уряду.

Як повідомляється, у розпорядженні видання опинилися пропозиції щодо квот на мігрантів від різних відомств. Пропонується обмежити зайнятість іноземних працівників у сільському господарстві, будівництві і на транспорті - їх кількість не повинна перевищувати 50% від загальної кількості співробітників.

Читайте такожУ Росії мігрантів зобов'яжуть підтверджувати знання російської мови, історії та законів РФ

«Шляхом встановлення такого обмеження в окремих видах діяльності сільського господарства відомство планує посприяти зниженню безробіття на селі, в тому числі і молоді», - пише газета.

У будівництві і на транспорті квоти обґрунтовуються також необхідністю підвищення продуктивності праці та працевлаштування громадян Росії.

Читайте такожУ Польщі через 5 років бракуватиме працівників - Gazeta Wyborcza