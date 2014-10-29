В Україні єдиний соцвнесок можуть знизити до 23%

11:17, 29 жовтня 2014
Соцполітика
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Коаліція має намір створити Соціальне агентство з відповідними територіальними органами щодо реалізації державної соціальної політики

Фото УНИАН

Парламентська коаліція, що створюється за підсумками проведених 26 жовтня позачергових виборів до Верховної Ради, має намір знизити єдиний соціальний внесок до 23% з нині діючих 37%.

«Зниження єдиного соціального внеску до 23%. Розширення обхвату соціальним страхуванням зайнятого населення», - сказано в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Також коаліція планує об'єднати всі фонди соціального страхування в єдиний Фонд соціального страхування на базі Пенсійного фонду, який забезпечуватиме виплату пенсій та всіх інших виплат у рамках соціального страхування.

Крім того, коаліція має намір створити Соціальне агентство з відповідними територіальними органами з реалізації державної соціальної політики, зокрема, здійснення державних соціальних виплат, надання пільг, субсидій, компенсацій. Таке агентство буде створено шляхом реформування Міністерства соціальної політики і структурних підрозділів з соцзахисту населення і у справах сім'ї місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування.

Нова коаліція також планує створити Службу зайнятості як центральний орган виконавчої влади, основною функцією якої буде надання послуг з працевлаштування. Щодо виплати допомоги з безробіття, то її здійснюватиме Фонд соціального страхування.

Згідно з проектом, коаліція має намір врегулювати процес надання пільг і соцвиплат і направляти їх виключно на незахищені верстви населення шляхом прив'язки таких виплат до доходів сім'ї.

Також у проекті коаліційної угоди передбачено створення необхідної системи соціального захисту учасників антитерористичної операції, розрахунок і впровадження соціальних стандартів за всіма видами соціальних послуг, які надаються державою, і розвиток мережі неприбуткових організацій, які покривають потреби соціально незахищених верств населення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фіскальна служба виступила з ініціативою зменшити ставку єдиного соціального внеску 15% з існуючого середнього показника 37%. Також у службі вважають, що необхідно запровадити кримінальну відповідальність за несплату ЄСВ. Минулий уряд підтримав ідею реформування ЄСВ.

26 жовтня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Станом на 9:48 ранку середи, 29 жовтня, Центральна виборча комісія обробила 97,9% протоколів. П'ятипроцентний бар'єр долають такі партії: «Народний фронт» - 22,17% голосів, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11%, «Опозиційний блок» - 9,36%, Радикальна партія - 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенка» ініціював переговори про створення коаліції, до яких запросив «Народний фронт», «Самопоміч» і «Батьківщину».

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