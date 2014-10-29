В Україні єдиний соцвнесок можуть знизити до 23%

Парламентська коаліція, що створюється за підсумками проведених 26 жовтня позачергових виборів до Верховної Ради, має намір знизити єдиний соціальний внесок до 23% з нині діючих 37%.

«Зниження єдиного соціального внеску до 23%. Розширення обхвату соціальним страхуванням зайнятого населення», - сказано в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Також коаліція планує об'єднати всі фонди соціального страхування в єдиний Фонд соціального страхування на базі Пенсійного фонду, який забезпечуватиме виплату пенсій та всіх інших виплат у рамках соціального страхування.

Крім того, коаліція має намір створити Соціальне агентство з відповідними територіальними органами з реалізації державної соціальної політики, зокрема, здійснення державних соціальних виплат, надання пільг, субсидій, компенсацій. Таке агентство буде створено шляхом реформування Міністерства соціальної політики і структурних підрозділів з соцзахисту населення і у справах сім'ї місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування.

Нова коаліція також планує створити Службу зайнятості як центральний орган виконавчої влади, основною функцією якої буде надання послуг з працевлаштування. Щодо виплати допомоги з безробіття, то її здійснюватиме Фонд соціального страхування.

Згідно з проектом, коаліція має намір врегулювати процес надання пільг і соцвиплат і направляти їх виключно на незахищені верстви населення шляхом прив'язки таких виплат до доходів сім'ї.

Також у проекті коаліційної угоди передбачено створення необхідної системи соціального захисту учасників антитерористичної операції, розрахунок і впровадження соціальних стандартів за всіма видами соціальних послуг, які надаються державою, і розвиток мережі неприбуткових організацій, які покривають потреби соціально незахищених верств населення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фіскальна служба виступила з ініціативою зменшити ставку єдиного соціального внеску 15% з існуючого середнього показника 37%. Також у службі вважають, що необхідно запровадити кримінальну відповідальність за несплату ЄСВ. Минулий уряд підтримав ідею реформування ЄСВ.

26 жовтня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Станом на 9:48 ранку середи, 29 жовтня, Центральна виборча комісія обробила 97,9% протоколів. П'ятипроцентний бар'єр долають такі партії: «Народний фронт» - 22,17% голосів, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11%, «Опозиційний блок» - 9,36%, Радикальна партія - 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенка» ініціював переговори про створення коаліції, до яких запросив «Народний фронт», «Самопоміч» і «Батьківщину».