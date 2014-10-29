У Порошенка хочуть скасувати узгодження із профспілками прийому на роботу та звільнення

Зокрема, пропонується спростити механізм прийому та звільнення працівників за згодою сторін.

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Для спрощення процедури прийому та звільнення працівників за згодою сторін коаліція пропонує не узгоджувати ці дії із профспілками.

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Також, згідно з документом, парламентська коаліція пропонує впровадити індивідуальний режим гнучкого робочого часу і можливість тимчасового переведення працівників на роботу в інші підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Станом на 9:48 ранку середи, 29 жовтня, Центральна виборча комісія опрацювала 97,9% протоколів. П'ятивідсотковий бар'єр долають такі партії: «Народний фронт» - 22,17% голосів, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11%, «Опозиційний блок» - 9,36%, Радикальна партія - 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенка» ініціював переговори про створення коаліції, до яких запросив «Народний фронт», «Самопоміч» і «Батьківщину».