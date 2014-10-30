Росіяни можуть залишитися без життєво важливих імпортних ліків

Якщо ціни на імпортні ліки, що входять до списку життєво важливих, не будуть індексуватися в Росії з урахуванням інфляції та різкої зміни курсу валют, що спостерігається в останні півроку, то іноземні компанії розглянуть можливість згортання поставок в РФ, пишуть "Ведомости".

"Ми скасували або скоротили замовлення на виробництво ліків зі списку життєво необхідних і найважливіших (ЖНВЛП) на заводах за кордоном», - розповів «Відомостям» топ-менеджер зарубіжного виробника ліків. За його словами, це може торкнутися 15-20% продажів компанії. Через істотне падіння курсу рубля виробництво таких ліків нерентабельно, пояснює він. Тільки за жовтень долар подорожчав на 7,64%, євро - на 7,77%, з початку року - на 29,81% і на 19,56%, відповідно.

Читайте такожУ Росії зізналися, що зростання цін на продукти у 2014 році обжене інфляціюНа життєво важливі ліки, за даними DSM Group, припадає 34,3% комерційного сегменту фармацевтичного ринку (тобто продажу ліків в аптеках, обіг в 2013 р. - 609 млрд руб.), з них імпорт - це 77,5% в грошах. Ціни на препарати зі списку регулює держава: МОЗ за погодженням з Федеральною службою по тарифах (ФСТ) реєструє граничні відпускні ціни виробника, регіони встановлюють оптові і роздрібні надбавки. Іноземні виробники реєстрували ціни, виходячи із середньозваженої ціни ввезення препарату за друге півріччя 2009 р. і цін у 21 референтній країні. У 2010 р. ціни були перереєстровані в рублях. З тих пір вони не переглядалися - діюча методика встановлення цін на життєво важливі ліки не дозволяє іноземним виробникам це робити.

Читайте також"Роснефть" готується до війни з Заходом - запропонувала Путіну пакет заходів у відповідь на санкціїАле з 2010 р. рубль по відношенню до долара і євро на 29 жовтня 2014 р. подешевшав на 40% і 34%, відповідно: у 2010 р. середній курс долара - 30,38 руб., євро - 40,22 руб. Якщо раніше компанії могли компенсувати зростання витрат на виробництво життєво важливих ліків, підвищуючи ціни на ліки не зі списку, то тепер так не вийде: доходи населення не ростуть, пояснює співрозмовник «Ведомостей». За даними DSM Group, з грудня 2013 р. по вересень 2014 р. життєво важливі ліки подорожчали в аптеках на 2,9%, на ліки не зі списку - на 8,8%. Для порівняння: за весь 2013 рік - на 1 та 4,8%, відповідно.

Іноземні компанії знаходяться в нерівних умовах порівняно з російськими, які можуть раз на рік коригувати ціни з урахуванням зміни витрат на виробництво, а також індексувати їх на рівень інфляції, передала через представника директор з корпоративних зв'язків Pfizer в Росії Тетяна Смирнова. Якщо ціни на ліки, які входять в список ЖНВЛП, не будуть індексуватися з урахуванням інфляції та різкої зміни курсу валют, який спостерігається в останні півроку, то Takeda розглядає можливість зупинити або скоротити поставки збиткових продуктів, заявив гендиректор «Takeda Росія» Андрій Потапов.