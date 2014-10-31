Середня зарплата в Україні зросла на 3% - до 3481 грн

Показник середньої заробітної плати в Україні у вересні збільшився на 3% порівняно із серпнем - до 3481 грн, повідомила Державна служба статистики.

Традиційно зарплати значно вищі за середню зафіксовано в авіатранспорті - 12 872 грн, фінансовій і науковій сферах - 6671 грн і 5439 грн відповідно. Найменший показник - у поштовій і кур'єрській діяльності -1881 грн і в сфері тимчасового розміщення та організації харчування - 2307 грн. Також нижчою за середню виявилася зарплата бюджетників - вчителів і медиків - 2761 грн і 2393 грн відповідно.

Читайте такожУ Росії вперше з часів світової кризи знизилися реальні зарплатиУ регіональному розрізі показник середньої зарплати збільшився у Кіровоградській і Закарпатській областях (на 1,8% і 1,3% відповідно), а в Тернопільській та Івано-Франківській, навпаки, зменшився на 3,9%.

Як повідомляв УНІАН, у серпні середня заробітна плата в Україні становила 3370 грн.