Кабмін зняв обмеження на зарплати військовослужбовців - учасників АТО

Про це йдеться в постанові уряду №578. Заходи по економії державних коштів і недопущенню бюджетних витрат не поширюються на визначення максимального розміру місячного грошового забезпечення (заробітної плати), яка нараховується військовослужбовцям і керівному складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (керівникам льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії та Державної прикордонної служби), які беруть участь в АТО, здійсненні заходів щодо забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті озброєного нападу на об'єкти, що охороняються і звільненні цих об'єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, військовою технікою, за відповідний місяць, починаючи з 1 травня 2014.

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Раніше Мінсоцполітики зазначає, що статус учасника бойових дій можуть отримати близько 5-6 тис. бійців, які були мобілізовані і воювали в зоні антитерористичної операції на сході країни.