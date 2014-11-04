Мінсоцполітики призначило матеріальну допомогу 45 тис. сімей переселенців

Міністерство соціальної політики України в рамках виконання урядового рішення про надання адресної матеріальної допомоги вимушеним переселенцям з Автономної Республіки Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, взяло на облік 68,6 тис. сімей-переселенців (близько 120 тис. осіб) і призначив адресну допомогу 44,88 тис. таких сімей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, із загальної кількості взятих на облік сімей за допомогою звернулися 63,4 тис. сімей.

За рішенням уряду, щомісячна адресна допомога виділяється для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Допомога буде виплачуватися в таких розмірах: для непрацездатних (пенсіонери, інваліди, діти) - 884 грн на особу (члена сім'ї); для працездатних - 442 грн на особу (члена сім'ї). Загальна сума допомоги на сім'ю буде розраховуватися як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї і не може перевищувати 2 тис. 400 грн.

Механізм виплати щомісячної адресної допомоги передбачає, що працездатна людина не повинна стати утриманцем держави. Якщо у складі сім'ї, якій призначено грошову допомогу, є люди працездатного віку, які протягом двох місяців з дня призначення виплати допомоги не працевлаштувались, в тому числі за сприяння державної служби зайнятості, або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, але фактично не працюють, розмір допомоги для них на наступні два місяці зменшується на 50%, а на подальший період допомога припиняється.

Українські та міжнародні відомства регулярно інформують про кількість переселенців. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, в Україні офіційно зареєстровано понад 380 тис. вимушених переселенців з Криму та зони проведення АТО. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, загальна кількість переселенців становить майже 400 тис. осіб. За інформацією ООН, в Україні 402 тис. внутрішніх переселенців і 427 тис. - біженців у сусідніх країнах.

Після проведення незаконного референдуму в Криму і анексії півострова Росією з квітня поточного року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, в тому числі фінансовані Росією. З квітня поточного року в Донецькій і Луганській областях ведеться антитерористична операція.