Борги із зарплати в окупованому Криму за місяць зросли на 19%
16:40, 05 листопада 2014Соцполітика
0
Не отримали заробітну плату 8,2 тис. працівників економічно активних підприємств, кожен працівник не отримав у середньому 16 тис. 466 рублів.
У Криму затримують виплати зарплат / Фото УНІАН
Протягом вересня в окупованому Криму сума невиплаченої заробітної плати збільшилася на 19% до 232,2 млн рублів. Про це повідомляє інформаційне агентство "е-Крым".
За даними Служби статистики Криму, із загальної суми боргу 58,1% припадає на економічно активні підприємства.
Читайте такожНацбанк заборонив українцям інвестувати в окупований КримНа 1 жовтня вчасно не отримали заробітну плату 8,2 тис. працівників економічно активних підприємств, кожен працівник не отримав у середньому 16 466 тис. рублів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter