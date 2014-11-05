Борги із зарплати в окупованому Криму за місяць зросли на 19%

Протягом вересня в окупованому Криму сума невиплаченої заробітної плати збільшилася на 19% до 232,2 млн рублів. Про це повідомляє інформаційне агентство "е-Крым".

За даними Служби статистики Криму, із загальної суми боргу 58,1% припадає на економічно активні підприємства.

Читайте такожНацбанк заборонив українцям інвестувати в окупований КримНа 1 жовтня вчасно не отримали заробітну плату 8,2 тис. працівників економічно активних підприємств, кожен працівник не отримав у середньому 16 466 тис. рублів.