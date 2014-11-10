Денісова хоче побороти «пенсійний туризм» у зоні АТО

До Пенсійного фонду України звернулося понад 247,8 тис. внутрішньо переміщених осіб-пенсіонерів для переведення пенсій за межі свого постійного проживання. Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова на брифінгу під час прес-дня уряду для представників регіональних та загальнодержавних ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, за її словами, найбільше таких звернень від пенсіонерів у Харківській і Запорізькій областях.

Міністр нагадала, що згідно з постановою Кабінету міністрів, відтепер для отримання пенсії та соціальних допомог, внутрішньо переміщеним особам необхідно обов’язково зареєструватися в управлінні соцзахисту і отримати довідку, що вони є внутрішньо переміщеними особами і вони проживають за межами зони АТО або тимчасово окупованими територіями.

«Я поясню, чому сьогодні виникла потреба вести облік внутрішньо переміщених осіб: бо зараз виникло таке явище, як «пенсійний туризм». Тобто люди просто виїжджають, отримують пенсію за межами цього регіону, а потім повертаються, і ми не знаємо, хто ці люди, чому вони повертаються в зону АТО і у яких вони подіях задіяні», - зазначила Денісова.

Вона зазначила, що після оприлюднення постанови, необхідно у місячний термін стати на облік. «Якщо в місячний термін вони не звернуться і не отримають таку довідку, вони не отримають пенсій і соціальних виплат», - сказала Денісова.

Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, яку роботу можуть запропонувати вимушеним переселенцям

Також Денісова наголосила, що єдину інформаційна база даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб надійно захищена, тому поширення інформації про людей, які стають на облік, неприпустиме. Вона нагадала, що уряд своїм рішенням від 1 жовтня запровадив єдиний облік внутрішньо переміщених осіб із Криму та районів проведення АТО. Після взяття на облік внутрішньо переміщеним громадянам із Криму та зони АТО видаватимуться відповідні довідки.

«Уже створено єдину інформаційну базу даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб. Інформаційна база є надійно захищеною. Знаю, що люди не стають на облік через те, що така інформаційна база нібито буде загальнодоступною, і всі дані будуть поширюватися, зокрема і через Інтернет. Це не так. Уся база формується захищеними каналами, тому переживати немає чого», - запевнила Денісова.

Міністр зазначила, що станом на 7 листопада 2014 року розміщено 452 тис. 952 внутрішньо переміщених осіб (169 тис. 250 родин). На сьогодні до органів соціального захисту звернулася за отриманням державних соціальних допомог 272 тис. 861 тимчасово переміщена особа.

Вона також нагадала, грошова допомога встановлюється у розмірах, виходячи з 884 грн на непрацездатну особу – це пенсіонери, інваліди, діти, а також 442 гривні для працездатних осіб. При цьому загальний розмір допомоги не може перевищувати 2,4 тис. грн на сім'ю. Допомога розрахована максимум на 6 місяців. Передбачено, що вже після двох місяців із дня звернення, працездатні переселенці мають знайти роботу, а в іншому випадку допомогу буде скорочено вдвічі.